Mãe de Iury do 'Big Brother' reprova namoro com Daniel Monteiro

A mãe e a irmã de Iury já demonstraram publicamente que não apoiam o romance com Daniel Monteiro. A postura demasiado controladora e ciumenta não agrada à família da concorrente que prefere que a mesma se mantenha a jogar sozinha.A mãe Soledade e a irmã Anuska chegam a comparar o bombeiro com o ex-namorado de Iury com quem viveu uma relação abusiva com um passado dramático marcado com por diversas crises de ciúmes., revelou a irmã da concorrente.Além disso, a mãe de Iury considera que a mesma está a ter um comportamentos diferente devido à proximidade com Daniel Monteiro que a leva a manter uma postura mais reservada com o grupo.