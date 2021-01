Mãe de Joana Diniz defende a filha e critica Anuska: "Ela é uma falsa moralista”

"A Joana simplesmente defendeu-se depois de se sentir atacada. É uma pessoa humilde, não faltou ao respeito a ninguém e teve uma brincadeira. As pessoas é que levaram a mal. Temos de respeitar porque aquilo é um jogo", rematou.

As polémicas continuam dentro da casa mais vigiada do país... mas também fora desta. Isto porque a mãe de, Lurdes, entrou em direto no 'Extra' do, esta quarta-feira, para defender a filha, que foi duramente criticada pordepois de se ter aproximado de, disse.Perante esta afirmação, a mãe de Joana foi interrompida por, que salientou o facto de nessa semana Anuska e o concorrente fazerem dupla, daí ter de fazer atividades com ele."Atenção que eu não estou a julgar ninguém. Seja dupla ou não, se nós estamos interessados em alguém há certos limites para a gente fazer as coisas., afirmou.