Mãe de Lucy revela sofrimento e depressão com saudades das netas

A vida familiar de Luciana Abreu continua longe de conhecer uma harmonia. Dois anos depois de a atriz ter cortado relações com a mãe e a irmã Ana Luísa, a estrela da SIC revela não ter vontade de fazer as pazes com o clã.Ludovina Abreu encontra-se neste momento a viver na Maia, onde toma conta de crianças abandonadas, num orfanato. Depois de um período marcado por uma forte depressão, e que a atirou para o hospital, a mãe de Lucy já consegue trabalhar, mas segundo uma fonte perdeu totalmente a alegria de viver.fez saber uma fonte, acrescentando que, desde a zanga, já tentou contactar várias vezes Luciana, mas sem sucesso.NOVA ESFERA DE AMIGOSA rutura familiar deve-se, segundo a fonte ouvida pela ‘Vidas’, à influência de alguns amigos na vida de Luciana Abreu, nomeadamente Odete Raposo, que nos últimos anos se converteu na grande confidente da estrela da SIC.E a verdade é que a esfera próxima da atriz tem sofrido algumas alterações nos últimos tempos. Desde o corte de relações com a mãe e a irmã, Ana Luísa, Luciana afastou-se ainda da melhor amiga, Ana Micaela, que vivia na sua casa.Recorde-se que aquando da zanga com a mãe, Luciana Abreu sentiu-se na necessidade de esclarecer o assunto publicamente para acusar Ludovina de desviar dinheiro da sua conta., afirmou, indo mais longe nas acusações à mãe, nomeadamente em relação ao seu passado.Tinha-me sido dito que ela trabalhava de dia e de noite na Santa Casa da Misericórdia e eu sentia-me na obrigação, como boa filha, de contribuir e ajudar nas despesas da família. Perdi a minha adolescência. Não vivi, não me diverti, para descobrir, mais tarde, que a minha progenitora, juntamente com uma sócia, afinal, à noite, tinha uma casa de massagens."