Mãe de Mário Jardel morre vítima de enfarte

15 fev 2022 • 01:30

Carolina Cunha

Dentro da casa do ‘Big Brother Famosos’ (TVI), Mário Jardel recebeu aquela que foi a mais dolorosa notícia da sua vida. A mãe do antigo jogador morreu aos 67 anos, vítima de um enfarte fulminante. A informação foi inicialmente divulgada pela irmã, Jordana Jardel, e confirmada pela TVI na gala de domingo. Por decisão dos familiares de Jardel, que estiveram presentes no estúdio da Venda do Pinheiro, foram os próprios a revelar a triste notícia ao ex-jogador no final, já após a uma da manhã.









Depois de longos minutos no confessionário, Jardel saiu visivelmente debilitado e revelou aos colegas que decidiu permanecer dentro do reality. Aos outros concorrentes, revelou depois qual a causa da morte da mãe. “Foi de enfarte que ela morreu”, disse, sem conseguir conter as lágrimas de profunda tristeza. “Ela foi no momento mais importante e viu-me bem, isso dá-me um certo conforto. Mas eu ainda não digeri, não digeri. Todos os dias são uma final para mim aqui. Agora é que eu tenho de ser mais forte”, afirmou o brasileiro de 48 anos.

A produção do programa da TVI alertou os colegas do que se estava a passar e pediu o máximo apoio numa fase de profunda tristeza para o jogador. “Até certo ponto, ele está mais defendido dentro, connosco, do que fora, sabe Deus com quem. É estranho, eu percebo que é estranho, mas é esta a decisão dele. Uma escolha dele”, disse o ‘Big Brother’, referindo-se ao processo de reabilitação que Jardel está a enfrentar devido ao passado ligado às drogas. Os concorrentes mostraram-se bastante preocupados com o estado de Jardel, que tinha nos planos trazer a mãe para viver em Portugal e compensá-la desta forma de todo o passado.



Jorge e Marta na final

A duas semanas do fim do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) foram apurados os primeiros dois finalistas. Jorge Guerreiro conseguiu o passaporte através de uma prova. Marta foi a segunda a ser apurada através dos votos dos colegas durante a gala de domingo.