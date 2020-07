Mãe de Meghan Markle vive a tempo inteiro com a atriz

Doria Ragland mudou-se para Los Angeles para acompanhar o crescimento do neto Archie.

A atriz Meghan Markle e o Príncipe Harry estão a viver em Los Angeles, e ao que tudo indica a mãe da atriz, Doria Ragland, mudou-se a tempo inteiro para a casa do casal de modo a acompanhar de perto o crescimento do neto, Archie, de um ano.

Em declarações à revista norte-americana ‘US Weekly’, uma fonte próxima da atriz contou que a mãe de Meghan está a desfrutar ao máximo desta fase, e que nunca passou tanto tempo com o neto, desde que ele nasceu. "A Doria continua a viver com a Meghan e o Harry. Este tem sido o maior período de tempo que esteve com o neto desde o seu nascimento", disse.

A mãe de Meghan aparentemente tem sido uma grande ajuda para o casal, dedicando o seu tempo à educação e à alimentação do neto, preparando-lhe alimentos orgânicos.

Recorde-se que Harry e Meghan mudaram-me para Los Angeles após se terem tornado financeiramente independentes da realeza e terem vivido no Canadá.