Mãe de Neymar perdoa namorado de 23 anos

Nadine Gonçalves, de 53 anos, reatou o namoro com Tiago Ramos, de 23, avança a imprensa brasileira. A mãe de Neymar parece ter dado uma nova oportunidade à relação, depois de ter terminado tudo em junho, com acusações de violência por parte do jovem.



Na altura, foram divulgados áudios de Neymar à conversa com amigos, revoltado com a situação, dizendo que a mãe se encontrava no hospital. Agora, parece que as polémicas pertencem ao passado e o casal está a tentar entender-se. Para celebrar, terão viajado para Cancún, no México, para uns dias românticos, longe dos olhares indiscretos.

