Mãe de Sandrina exalta-se em direto na final do 'Big Brother'

logo após a concorrente ter sido anunciada como a sexta classificada nos favoritos à vitória, o irmão da jovem atirou uma 'farpa' à comentadora: "Parabéns, 'Pipoca'. Foste tu que lhe estragaste o jogo".



Perante a acusação, a comentadora não se deixou intimidar e respondeu à provocação. "Foi pertinente terem passado estas imagens das discussões, porque é isto o que estraga o jogo aos concorrentes. São as discussões, é a falta de educação, de respeito, a intolerância... Os concorrentes que protagonizaram esses momentos foram aqueles que saíram... E nem acho que tenha sido particularmente o caso da Sandrina", afirmou a influenciadora digital.



"Mas os portugueses são intolerantes com a má educação, e a prova é que os bons estão lá dentro", defendeu.



Mesmo com essa ressalva, com Pipoca mais doce a salientar que "não era o caso de Sandrina", a mãe da ex-participante não resistiu a causar polémica. Cláudio Ramos interviu e tentou acalmar a progenitora da concorrente, que, mesmo assim, 'atacou' a comentadora.



"Nenhuma comentadora diz aquilo que a 'Pipoca' diz. Há mais comentadoras e não diziam aquilo que ela dizia. Ela dizia tudo da minha filha. Ofendia-a", garantiu Maria Isabel. "De um momento para o outro disse que não gostava dela e ela continua a ser a mesma Sandrina desde o príncipio", continuou, enquanto a Pipoca mais doce preferiu não alimentar a discussão.







