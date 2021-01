Mãe de Sara Barradas condenada a sete anos de prisão por crime de burla qualificada

vive dias difíceis, após a sua mãe,ter sido acusada e condenada a uma pena efetiva de sete anos de prisão por burlar vários familiares e amigos através de um esquema relacionado com negócios imobiliários.Segundo a TVMais, a mãe da atriz não agiu sozinha e contou com a ajuda do companheiro,, condenado a seis anos de prisão efetiva., contou uma fonte relacionada com o caso à publicação.As primeiras vítimas a serem burladas foram familiares do padrasto de Sara Barradas, que".Algumas figuras públicas também foram vítimas da burla, inclusive, o marido da atriz,e a fadista", revelou a mesma fonte.Ainda de acordo com a mesma publicação, os crimes de burla terão tido início em 2014, acabando três anos depois quando o caso foi denunciado à Polícia Judiciária. Para além da fraude envolver imóveis imobiliários, também foram usados veículos de alta cilindrada.Perante a condenação, o casal recorreu da sentença ao Tribunal da Relação e aguarda julgamento.Recorde-se que a atriz tem uma relação muito próxima com a mãe e com as irmãs,, fruto do primeiro casamento com, e, fruto da atual relação com João de Almeida.