Mãe de Sara Barradas já está a cumprir pena na prisão de Tires

A mãe de Sara Barradas já se encontra na cadeia. Felisbela Dias foi condenada a sete anos de prisão efetiva por crimes de burla, um dos quais à própria filha . O seu companheiro também foi condenado a seis anos de pena.A informação do CM foi confirmada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP."O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 5ª Divisão Policial, no dia 20 de janeiro, pelas 10h30, procedeu à detenção de uma mulher de 48 anos e um homem de 50 anos, por pender sobre os mesmos mandados de detenção.Os referidos Mandados de Detenção ordenam o cumprimento de prisão efetiva pelo período de sete anos e seis anos, repetivamente, por terem sido condenados, após decisão transitada em julgado do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, pelo seguinte:- 6 crimes de burla qualificada praticados em 2014,- 4 crimes de burla qualificada praticados em 204."No comunicado, lê-se ainda que o prejuízo patrimonial provocado "foi de valor consideravelmente elevado, ou seja, excedeu as 200 unidades de conta (20.400,00€).Os detidos foram conduzidos ao Estabelecimento Prisional de Tires e Estabelecimento Prisional de Lisboa, respetivamente.