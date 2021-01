Mãe de Sara Barradas pode ser presa a qualquer instante

Em tribunal, a mãe de Sara Barradas mostrou-se arrependida, afirmou sentir vergonha dos atos cometidos e disse que foram as dificuldades financeiras que a levaram a começar o esquema de burlas. Na altura, afirmou que ela e o marido não conseguiam suportar uma renda de 1300 euros, em Lisboa, e as despesas com as filhas, entre as quais uma menor, hoje com quatro anos.



Os crimes foram praticados entre 2014 e 2017.



Condenada a sete anos de prisão efetiva por burla qualificada, a mãe de Sara Barradas pode ser detida a qualquer momento.Felisbela Dias foi condenada na primeira instância e viu ser-lhe negado o recurso interposto ao Tribunal da Relação. Dessa forma, foi emitido o mandado de detenção no dia 14 de janeiro.A mãe da artista, de 48 anos, será encaminhada para o Estabelecimento Prisional de Tires.