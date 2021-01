Mãe de Sara Barradas relata inferno em tribunal: violência e tentativas de suicídio

A mãe da atrizfoi condenada a uma pena de sete anos de prisão por dez crimes de burla qualificada, cometidos entre os anos de 2014 e 2017.Durante o julgamento, Felisbela Dias não negou as acusações de que era alvo pelos sete lesados e mostrou-se "arrependida e envergonhada". Deu também o enquandramento familiar da sua vida, marcada por vários dramas, a começar pelo casamento com o pai de Sara Barradas.Os dois viveram juntos durante 17 anos e tiveram duas filhas, mas Felisbela diz que sempre foiComo consequência do drama familiar, a irmã de Sara, agora com 23 anos, enfrentou graves problemas do foro psiquiátrico e chegou mesmo a tentar o suicídio.Ora, o facto de ter de se dedicar inteiramente à filha foi uma das razões apontadas por Felisbela para uma grave quebra nos seus rendimentos na altura em que começou a praticar as burlas, relacionadas com a venda de imóveis. No esquema montado em conjunto com o segundo marido, João Almeida, a mãe de Sara dizia conhecer um alto cargo bancário com acesso privilegiado a casas que se encontravam em leilão, no banco, a preços abaixo do valor de mercado. Pedia aos lesados um sinal pelo imóvel, mas no dia da escritura, estes nunca se concretizavam.Em tribunal, foi ainda recordado o primeiro contacto de Felisbela com a Justiça, que já a tinha condenado em 1997 por um caso relacionado com burlas. Na empresa onde trabalhava e dava apoio à direção financeira, a progenitora de Sara Barradas foi apanhada a roubar cheques, que depois depositava na sua conta.