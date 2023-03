Mãe de Shakira internada

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Depois da separação de Gerard Piqué, Shakira, de 46 anos, vive um novo drama familiar. A mãe da cantora, Nidia Ripoll, foi internada de urgência na passada sexta-feira, 17 de março, numa clínica em Barcelona, na sequência de uma trombose venosa - um coágulo fixado no interior de uma veia.Segundo a imprensa espanhola, o prognóstico de recuperação da mãe da colombiana é positivo, uma vez que o coágulo não atingiu o cérebro. Desta forma, Nadia Ripoll deverá receber alta hospitalar nos próximos dias.De recordar que também o pai de Shakira tem dado alguns sustos à cantora. William Mebarack, de 91, sofreu uma queda aparatosa no ano passado que o levou ao bloco operatório por duas vezes. Na altura, a artista fez uma publicação no Instagram a dar conta do estado de saúde do progenitor.