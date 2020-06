Mãe de Sónia reage a ataques de Pedro Crispim: "Fez-me subir a tensão"

O ambiente na casa do 'Big Brother' continua aceso. Desta vez, foram os comentários de Pedro Crispim, que critica as atitudes de Sónia dentro do programa, que estão a gerar uma enorme polémica.



Esperança, mãe de Sónia, que foi convidada no 'Você na TV', fez saber que não gostou dos comentários do stylist que chamou a filha de "papagaio" e "mal criada".





"Não gostei quando falou da minha filha. Ela não é papagaio nem é mal criada, como ele disse. Ele tem de se lembrar que os concorrentes têm família"

, afirmou a mãe da feirante.



"Esse comentário fez-me subir a tensão. Não gostei que ele dissesse que a minha filha não tem cultura. Tenho muita honra na minha filha por ela ser feirante" , atirou Esperança.





demonstrando o desejo de ver a concorrente fora da casa do Big Brother.

Recorde-que que esta não é a primeira vez q ue Pedro Crispim ataca a prestação de Sónia na casa do Big Brother,