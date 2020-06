Mãe de Soraia obrigada a abandonar a gala do 'Big Brother'

esteve a apoiar a filha nos bastidores, durante a última gala do programa, no passado domingo.Na companhia do filho mais novo, Carmen preparava-se para a possibilidade de receber a filha no local, na Venda do Pinheiro, que estava em risco de sair do desafio.No entanto, poucos minutos antes da emissão arrancar em direto, a progenitora da concorrente do reality show levantou-se e deixou o lugar que estava a ocupar.Tudo porque o irmão de Soraia não se terá sentido bem naquele ambiente. Carmen terá avisado que ia sair do estúdio, e foi encaminhada, com o filho, para uma sala.Recorde-se que no 'Big Brother', Soraia já tinha referido, em conversa com os colegas, que o irmão tinha caracterísiticas especiais e era autista., disse, explicando que esse foi um dos motivos que a levou a exercer a profissão que tem, como professora assistente de crianças com necessidades especiais.Nessa mesma gala, Soraia foi salva pelos espectadores e foi Slávia quem acabou por ser expulsa do programa da TVI.