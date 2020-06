Mãe de Soraia quer que a filha abandone o 'Big Brother'

Um mês após a entrada na casa do 'Big Brother', a mãe de Soraia vive um verdadeiro 'pesadelo'. Angustiada com a prestação da filha, Carmen foi obrigada a recorrer a medicação para se acalmar., revelou uma amiga da família à 'TV Guia'. O drama acentuou-se quando Soraia se aproximou de Daniel Guerreiro . "revelou a mesma fonte, que assiste com grande preocupação ao estado de saúde da amiga.Além disso, a mãe de Soraia acusa a produção do programa de estar a passar uma imagem errada da filha, o que tem motivado diversos conflitos e polémicas.Recorde-se que Soraia e a família regressaram a Portugal depois de viveram largos anos em Inglaterra para realizarem o sonho da concorrente de entrar no mundo da televisão.