Mãe de Tierry entra no 'Big Brother' sete anos depois do filho

Há sete anos, Tierry entrou na 'Casa dos Segredos' e deu que falar devido à sua relação polémica com Sofia Sousa, com que tem uma filha.Agora, é a vez de a mãe, Teresa, entrar num formato idêntico, o 'Big Brother', agora apresentado por Cláudio Ramos."Sou a mãe do Tierry e isso vai fazer com que muita gente já tenha uma ideia formada sobre mim", explicou no vídeo de apresentação para de seguida acrescentar:Após a entrada da sogra, Sofia Sousa apressou-se a reagir para afirmar que ela e a filha vão apoiá-la incondicionalmente.Recorde-se que a gala de domingo ficou marcada por um episódio insólito, com Cláudio Ramos a acabar a noite aos gritos com os concorrentes.