Mãe desmente casamento de Lourenço Ortigão com Kelly Bailey

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey vivem uma fase feliz na relação, que começou em 2017. No entanto,"Estão a preparar o casamento. Está tudo a ser feito em segredo, apenas as famílias e os amigos mais chegados é que sabem. A Kelly e o Lourenço querem casar antes do verão", avançou uma fonte próxima do casal à revista 'Mariana'.No entanto, Carolina Ortigão, mãe do ator, contactada pelo Correio da Manhã, desmente o enlace. "".Entretanto, na semana passada, Lourenço Ortigão usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor a Kelly. "Não quero que seja perfeito, mas que seja sempre real. Tenho muito orgulho em nós".