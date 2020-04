Mãe do enfermeiro que tratou Boris Johnson do coronavírus orgulhosa: "Ele está na linha da frente"

Edite Pitarma, mãe do enfermeiro português que está de serviço em Inglaterra e tratou de Boris Johnson, Luís, esteve em direto na emissão desta segunda-feira do 'Programa da Cristina'. O primeiro ministro britânico de 55 anos, que recebeu cuidados num hospital em Londres, St. Thomas, após ser infetado pelo novo coronavírus , está agora a recuperar. As atenções viram-se para Luís, que esteve ao lado de Boris e está a dar que falar no nosso país.Com 29 anos, natural de Aveiro, Luís trabalha no hospital de Londres há quatro anos, e ficou nervoso quando soube a missão que tinha em mãos, tal como contou a sua progenitora, em declarações à apresentadora., confessou Edite em conversa com a apresentadora., revela Edite, que também não esconde a preocupação por ver o filho trabalhar nesta situação que se enfrenta., contou, admitindo que o filho estava de férias em Portugal quando teve de regressar mais cedo a Inglaterra. Edite garante ainda que fica orgulhosa e com um sorriso de 'mãe babada'.Em relação a Boris Johnson, Edite revela:, questionou Cristina Ferreira, referindo-se às felicitações que Marcelo Rebelo de Sousa fez ao filho, por telefone.Edite acabou por confessar que Luís não está a lidar bem com o mediatismo que se gerou à volta do seu nome., desabafou Edite.No entanto, Cirstina Ferreira não resistiu a brincar com a mãe do enfermeiro, dizendo-lhe que o filho está a aparecer em todos os jornais., terminou Edite, emocionada.Recorde-se que Boris Johnson já está em casa, a recuperar da doença. O primeiro ministro do Reino Unido também fez questão de agradecer publicamente a Luís Pitarma pelos cuidados prestados.