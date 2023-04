Mãe do jogador do FC Porto morreu durante jogo

16 abr 2023 • 18:29

A mãe do jogador de futebol do FC Porto, Stephen Eustáquio, morreu, este sábado, dia 15 de abril, enquanto o filho jogava contra o Santa Clara, no Estádio do Dragão.Sérgio Conceição, treinador do clube, apenas informou o atleta no final da partida, depois do agradecimento aos adeptos.Stephen Eustáquio foi substituído aos 56 minutos de jogo. Em conferência de imprensa, o treinaofdr foi questionado por um jornalista da 'Sport TV' se a substituição do jogador tinha sido uma opção tática., respondeu Sérgio Conceição.O FC Porto mostrou o seu apoio ao futebolista, num comunicado oficial:, é possível ler.