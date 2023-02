Mãe e filha de Lisa Marie Presley estão em guerra

Lisa Marie Presley morreu em janeiro de 2023, com 54 anos. O testamento da filha de Elvis Presley tem sido assunto de discórdia entre a família.A mãe de Lisa Marie Presley já tinha impugnado o testamento da filha por não estar incluída e não concordar com o mesmo. Agora, segundo o 'Entertainment Tonight', Priscilla Presley, mãe de Lisa Marie, e a atriz Riley Keough, filha da cantora, não se falam e estão em guerra pela herança da artista. As duas mulheres apenas se comunicam através dos seus advogados.

"A Riley está de luto pela morte da mãe e está de coração partido por ter que lidar com uma disputa com um membro da família. A Priscilla está convencida de que tem um caso válido e irá permanecer em tribunal", revelou uma fonte, em relação à impugnação do testamento.

Por um lado, a filha de Lisa Marie está "de coração destroçado" por esta situação já ter sido tornado pública, porque, segundo a própria, a mãe "não iria querer". Por outro lado, Priscilla "está convencida de que os documentos antigos foram falsificados".