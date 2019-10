Mãe e namorada de Cristiano Ronaldo continuam de costas voltadas

01:30

Georgina Rodríguez e Dolores Aveiro continuam de costas voltadas. Nos últimos dois jogos da Juventus (contra o SPAL e o Leverkusen), no estádio Allianz, em Turim, as duas fizeram questão de ir apoiar Cristiano Ronaldo nas bancadas.Contudo, para espanto de todos, estiveram sempre separadas, com várias cadeiras de distância entre elas, e não trocaram uma palavra durante toda a partida.Dolores, que já desmaiou duas vezes a ver o filho jogar, contou com a companhia do namorado, José Andrade, que ficou sempre sentado entre as duas mulheres. Georgina, por sua vez, teve Cristianinho a seu lado para poder partilhar a alegria das duas vitórias da equipa de CR7.Numa altura em que tanto Ronaldo como Georgina já confirmaram que pretendem casar-se, e que Dolores sonha com o enlace do filho, o ambiente entre sogra e nora volta a mostrar-se tenso.