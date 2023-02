Mafalda Castro atira farpa a diretor da SIC na gala da TVI

10:52

Mafalda Castro e David Carreira tiveram um momento de destaque no início da gala da TVI ao introduzir o tema dos 'Morangos com Açúcar' que vai regressar à antena da estação. Com o diretor da SIC, Daniel Oliveira, na plateia, a apresentadora não resistiu a atirar uma farpa.A apresentadora virou-se, então, para o Diretor de Entretenimento do canal concorrente e atirou: "Daniel, não é preciso agradecer, fazemos com muito gosto", disse referindo-se aos múltiplos atores que iniciaram as suas carreiras na série de juvenil e atualmente estão na SIC.O comentário de Mafalda Castro originou uma enorme gargalhada no auditório e nem Daniel Oliveira conseguiu conter o sorriso na plateia e acenar às câmaras.