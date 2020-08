Mafalda Castro desfruta dias românticos com o novo amor no Algarve Apresentadora namora com Rui Simões, após o final do programa 'Big Brother'.

Mafalda Castro desfruta dias românticos com o novo amor no Algarve

15:31

O amor é recente, mas até agora corre bem... Mafalda de Castro, de 25 anos, voltou a entregar-se à paixão. O eleito é Rui Simões, antigo colega do ‘Big Brother’. O casal fugiu dos holofotes e viajou para Vilamoura, no Algarve, onde está a desfrutar de uns dias românticos a sós. Escolheram um hotel de luxo para garantir privacidade na primeira viagem como namorados. No Sul do País, a apresentadora e o locutor da Comercial têm aproveitado para ir a banhos nas praias e namorar. As partilhas nas redes sociais são muito discretas, mas Mafalda não consegue esconder a felicidade que sente.



Lugar em risco?

A permanência da estrela da TVI à frente do ‘Diário’ do ‘Big Brother’ pode estar em risco. A equipa do formato poderá sofrer uma restruturação. Cláudio Ramos já foi dispensado por Cristina Ferreira. Já Maria Botelho Moniz, rosto do ‘Extra’, poderá saltar para as manhãs ao lado de Manuel Luís Goucha.

Mais sobre

artigos relacionados