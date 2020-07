Mafalda Castro confirma que tem novo namorado: "Estou muito apaixonada"

Mafalda Castro já confirmou que está a viver uma nova relação,A apresentadora dos programas diários do 'Big Brother' esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no 'Você na TV' e não escondeu a felicidade

"Tens namorado?", não resistiu Goucha a questionar durante a emissão do programa das manhãs esta terça-feira.

"Como o Manuel fez essa pergunta, apetece-me contar logo tudo. Mas não posso, tenho muitas pessoas a ver… Digo que sim?", brincou Mafalda.



"Estou muito apaixonada e muito feliz. Tenho namorado novo, mas não vou dizer quem é que é. É recente…", confessou a jovem.