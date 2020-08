Mafalda Castro de férias em Vilamoura com o novo namorado

Mafalda Castro aproveitou uns dias de descanso para rumar até Vilamoura, no Algarve. A apresentadora do ‘Big Brother’ não foi sozinha e contou com a companhia do novo amor, Rui Simões.

Após vários rumores darem conta que a apresentadora do ‘Big Brother’ teria encontrado um novo amor depois de a relação com o cantor Ivo Lucas ter chegado ao fim, a comunicadora partilhou a primeira fotografia ao lado do namorado. Na publicação, o novo casalinho surge em clima de grande cumplicidade no elevador de um hotel, na zona sul do país.

Já este domingo, dia 16 de Agosto, a jovem de 25 anos partilhou uma fotografia ousada nas redes sociais, onde surge numa lagoa a fazer topless e o namorado não resistiu a brincar com a comunicadora. "Nem sei para que montanhas olhar", escreveu o repórter do ‘Big Brother’.

Veja aqui o vídeo que a apresentadora partilhou com os seguidores:

