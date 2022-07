Mafalda Castro deslumbra nas Maldivas

01:30

Decidida a desfrutar ao máximo das férias de verão e renovar energias, Mafalda Castro realizou o sonho de viajar para as Maldivas, no oceano Índico. Na companhia do namorado, Rui Simões, a apresentadora e locutora de rádio , de 27 anos, aterrou naquele que é considerado um dos destinos mais paradisíacos do mundo.Contudo, este lugar de sonho não está ao alcance de qualquer um. A beldade está instalada num resort de luxo, numa villa privada com acesso ao mar, onde uma noite pode custar entre 700 e 1 400 euros, dependendo da estação.Apesar de ser época baixa nas Maldivas, o calor e o sol têm surpreendido o casal. Nas redes sociais, Mafalda Castro tem partilhado vários registos do período de descanso e a sua beleza e sensualidade não passam despercebidas. Em biquíni, a apresentadora tem conquistado centenas de elogios dos seguidores. "Final do dia no paraíso", escreveu na legenda da publicação mais recente.