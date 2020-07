Mafalda Castro já tem novo namorado após fim da relação com Ivo Lucas

Mafalda Castro e Ivo Lucas separaram-se depois de quatro anos de namoro e de um ano a viverem juntos.



Na altura, foi a agência que representava o artista que confirmou a separação, mas a jovem preferiu remeter-se ao silêncio.



No entanto, foi num dos programas diários do reality show que Mafalda Castro admitiu ao cantor Toy

Mafalda Castro parece também já ter superado o fim do namoro com Ivo Lucas e está a dar uma nova oportunidade ao amor.Após ser revelado que o cantor está a viver um romance com a filha de Tony Carreira, Sara Carreira, a apresentadora dos diários do 'Big Brother' também já está a seguir em frente. Segundo consta, Mafalda está a namorar com um colega de equipa.A identidade do novo companheiro ainda não é conhecida mas o rosto da TVI tem estado bastante cúmplice do elemento da produção do programa que está a conquistar o seu coração.É com ele que a influenciadora digital tem partilhado vários momentos que partilha nas redes sociais. Apesar de não revelar a companhia, é evidente que ambos se encontram no mesmo local, à mesma hora.que se tinha separado do ex-namorado durante o período de quarentena.Até ao momento, nem Mafalda Castro nem Ivo Lucas confirmaram publicamente as novas relações que estão a viver.