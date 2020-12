Mafalda Castro reage ao acidente do ex-namorado e à morte de Sara Carreira: “Ninguém merece isto”

Mafalda Castro, a ex-namorada de Ivo Lucas, reagiu ao acidente que provocou a morte de Sara Carreira, este sábado, dia 5 de dezembro.

A apresentadora dos diários do ‘Big Brother - A Revolução’ utilizou as redes sociais para manifestar a sua tristeza com a tragédia, que vitimou a filha de Tony Carreira e que deixou o cantor Ivo Lucas hospitalizado.

"Sem palavras para esta tragédia. O meu mais sincero apoio a ambas as famílias. Ninguém merece isto", escreveu num storie (publicação instantânea).

A comunicadora de 26 anos manteve uma relação com o músico durante quatro anos, tendo sido Ivo a confirmar o fim do romance, no verão passado.



Atualmente, a apresentadora namora com Rui Simões, antigo repórter do reality show da TVI.



Recorde-se que Ivo Lucas está internado no Hospital de Santarém em estado delicado, após ter sido internado com uma fratura exposta.