Mafalda Castro vive dias paixão no calor do México

Quase um mês após o término da última edição do ‘Big Brother’,conseguiu uns dias de férias para renovar energias e elegeu Tulum, no México, como destino de sonho. A beldade viajou na companhia doe ao longo da semana foi dando a conhecer pormenores da escapadinha ao paraíso quente.Entre as idas à praia, destacam-se os momentos românticos protagonizados pelo casal, que está cada vez mais apaixonado. Este é um tempo aproveitado por Mafalda e Rui para recarregarem baterias para enfrentar uma nova temporada de trabalho na rádio.Conhecida como uma das vozes da Mega Hits, Mafalda Castro tem trilhado com sucesso e elogios um percurso na televisão. A condução dos ‘Diários’ do ‘Big Brother’, na TVI, catapultaram-na para um posto de mediatismo, que vai ficar em banho-maria. Agora, a jovem vai ficar afastada dos ecrãs. "Não sei o que vou fazer a seguir, mas irei fazer alguma coisa", garantiu a beldade a propósito da sua continuidade no quarto canal.