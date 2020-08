Mafalda Castro vive novo amor cada vez mais apaixonada

Superada com sucesso a condução do ‘Big Brother - Diário’, Mafalda de Castro, de 25 anos, preparava-se, agora, para desfrutar de uma semana de férias, longe das emissões da rádio.No entanto, viu os planos furados devido a uma reviravolta na programação da TVI. O canal optou por continuar durante uma semana com emissões especiais do reality ao final da noite, com entrevistas aos seis finalistas.O horário estava inicialmente entregue a Maria Botelho Moniz, que foi alocada no ‘Você na TV’.Embora esteja impedida de viajar para fora de Lisboa, a locutora tem aproveitado ao máximo as praias de Cascais e Estoril, onde reside. A seu lado tem estado o namorado Rui Simões, que conheceu durante os últimos meses. O jovem que também trabalha na rádio foi um dos repórteres do reality show da TVI.