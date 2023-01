Mafalda Rodiles e Gustavo Santos vão ser pais

View this post on Instagram A post shared by Mafalda Rodiles (@mafaldarodiles)

Mafalda Rodiles e Gustavo Santos preparam-se para ter o primeiro filho em comum. A novidade foi dada pelo casal nas redes sociais.O anúncio foi feito através de uma fotografia em que o escritor segura a barriga da atriz, com um emoji de um coração azul na legenda.Recorde-se que Mafalda Rodiles e Gustavo Santos assumiram o namoro em maio de 2022. O ex-apresentador é pai de Salvador, de cinco anos, e de Xavier, de dois, fruto da relação terminada com Sofia Lima. Também a atriz e influenciadora digital tem dois filhos do anterior casamento com Edgar Miranda: Mel, de seis anos, e Martim, de três.