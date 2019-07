Mafalda Rodiles está separada e de regresso a Portugal

Mafalda Rodriles, conhecida por Mafalda Pinto, separou-se do marido e vem agora viver para Portugal com os dois filhos.O anúncio foi feito pela própria, através da conta do Instagram, no final do dia de domingo. A atriz tem dois filhos, Mel e Martim, fruto do relacionamento com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda."Neste momento estou sentada no avião com Martim no colo e a Mel a dormir a meu lado. Estou a voltar para Portugal. Não de férias, mas para sempre", conta Mafalda.