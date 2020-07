Mafalda Rodiles: "Mergulhar é das melhores sensações"

– Aproveitar ao máximo as férias com as crianças.– Fruta, morangos, melancia, framboesas, melão, não há nada melhor.– Vou ao mar 10 vezes. Mergulhar no mar gelado é das melhores sensações do Mundo.– Mojito.– Final de tarde e pôr do sol.– Afasto-me eu. Aliás, nunca gostei de estar em cima de ninguém na praia.– Sou de beber muita água de coco.– Amêijoas à bulhão pato e amo um peixe na grelha.– Grandes produções, biquíni, havaiana e vamos para a praia.– Biquíni, sem duvida.– Tenho mas não vou contar, se não deixa de ser secreto. Sou capaz de fazer quilómetros para ir para um sítio especial.– Se estão sempre a queixar do calor.Mafalda Rodiles tem 37 anos e é natural de Lisboa. Estreou-se na série ‘Morangos com Açúcar’, em 2004. Deu o salto imediato para as novelas de horário nobre. Em 2011 mudou-se para o Brasil mas regressou a Portugal há um ano. É mãe de Mel e Martim.