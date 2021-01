Mafalda Rodiles relata pânico ao receber teste positivo à Covid-19: "Como vou fazer com os meus filhos?"

Atriz de 37 anos vive sozinha com os dois filhos, Mel, de cinco anos, e Martim, de dois.

22 jan 2021 • 15:05

A atriz Mafalda Rodiles testou positivo à Covid-19. Agora que teve alta, partilhou com os fãs o sofrimento pelo qual passou.



"Esta sou eu no dia em que estava à espera no carro para fazer o teste da Covid.

Deu positivo...", começou por escrever na legenda de uma imagem onde aparece no carro.



Mafalda conta que lhe passaram "mil coisas" pela cabeça: "Medo, angústia, insegurança, ansiedade, onde apanhei, será que contagiei alguém, e agora?".



"Mas na minha cabeça a pergunta mais forte era: 'Como vou fazer com os meus filhos?'", desabafou. "

Não havia outra opção, era confinar com eles e cuidar deles doente...





Decidi só contar aos mais próximos, não vos vou dizer que foi fácil porque não foi, mas passou..."

"Martim testou positivo, Mel testou duas vezes negativo. (...)

É uma doença extremamente solitária e assustadora por não sabermos como será o dia seguinte..."



Apesar de já terem tido alta "há alguns dias", Mafalda e os filhos continuam em casa. "

É muito difícil estarmos confinados mas acreditem é bem melhor do que estar doente...

Obrigada ao SNS e a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente.

Não acontece só aos outros", concluiu.

A atriz, que passou os últimos anos no Brasil, pôs também os seguidores a par do estado de saúde dos filhos.