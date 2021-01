Mafalda Sampaio infetada com Covid-19: "Começou com uma dor de cabeça"

, começou por escrever a influenciadora digital na sua conta de Instagram., afirmou.A influenciadora digital mostrou-se aliviada por ter tomado logo as devidas precauções:Conhecida na esfera digital como Maria Vaidosa, a comunicadora revelou ter "sintomas leves" e estar a dormir no closet:Esta quarta-feira, dia 20 de janeiro, Mafalda Sampaio descansou os seguidores sobre o seu estado de saúde. "Hoje, no quinto dia de sintomas, estou muito grata por não ter febre, tosse e poder estar em isolamento em casa sem precisar de qualquer apoio hospitalar. Ainda assim, continuo em isolamento e todas as pessoas que moram comigo também", disse.