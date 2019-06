Mafalda Teixeira: "Nunca tive romances de verão"

Mafalda Teixeira esteve a passar uns dias de sonho em família com o companheiro, Kapinha, e o filho de ambos, Gabriel, de cinco anos. No seu verão, a praia é o local preferido para relaxar.– Gosto muito do Algarve, mas quando tenho oportunidade de viajar para fora vou. Chegámos há pouco de Punta Cana [na República Dominicana] e foi muito bom. Todas as condições lá são ótimas para passar férias.– Praia, porque sou amante da natureza. Mar calmo, mas se tiver algumas ondas também me divirto.– Verão quente com água fria.– Mergulhos com calma. Mas se a água for quentinha, mergulho logo direto.– Obrigatório: protetor solar. Tenho muito cuidado porque tenho uma pele muito sensível. Dispensável: casacos. Mesmo à noite, querem-se é noites quentes.– Biquíni. Gosto de ter a barriga bronzeada.– Não faço mesmo, por uma questão de segurança e privacidade. Não me sinto à vontade.– Tudo. Adoro festas ao ar livre, na praia, num barco. Mas têm é de ser festas com as pessoas certas, pois elas é que fazem o ambiente.– Nunca tive romances de verão. Isso depende muito da vontade da pessoa.