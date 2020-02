View this post on Instagram

Sostengo la mano de los dos con todas mis fuerzas ... vos Totita nos enseñaste a luchar en todo momento, nos diste fuerzas cuando ya no las teníamos , hoy nos toca a todos nosotros estar para vos . Dios es grande y se q vas a salir de esta. Te amamos mucho y sabes que sos el pilar de todos nosotros, hacelo por nosotros , por favor . Agradezco por todos los msj y las oraciones por ella. Gracias de corazón !