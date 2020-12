Magali supera fim do casamento com Salvio em Lisboa

26 dez 2020 • 12:25

O antigo jogador do Benfica Eduardo Salvio e a modeloanunciaram o fim da relação após 11 anos de vida em comum. O casal, que se tornou bastante acarinhado em Portugal, após a passagem do jogador pelo clube da Luz, decidiu seguir caminhos opostos. Contudo, os filhos em comum, Valentino e Chloé, continuam a ser a grande prioridade do ex-casal., pode ler-se no comunicado da modelo. Sem adiantar os motivos da separação, o casal pediu "privacidade".Ainda no rescaldo da separação do jogador, é em Portugal que Magali tem passado as últimas semanas. Após seis anos em Lisboa, a modelo não esquece a capital portuguesa e esta tornou-se numa cidade especial onde mantém várias amizades e considera especial. "Minha amada Lisboa", partilhou Magali na conta pessoal de Instagram. Hospedada num hotel exclusivo da capital, a modelo aproveitou a estadia por terras lusas para reencontrar amigos e relaxar nas praias da zona.Sorridente, Magali, que se destaca pela sua beleza e sensualidade, mostra estar a superar a separação do jogador do Boca Juniors. Já o craque mantém-se na Argentina, onde tem aproveitado para se dedicar à família.