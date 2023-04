Magnata dos media, de 92 anos, termina noivado... com duas semanas

10:50

Rupert Murdoch, de 92 anos, já não vai trocar alianças com Ann Lesley Smith, de 66. A notícia está a ser avançada pela revista norte-americana 'Vanity Fair', que cita uma fonte próxima do ex-casal, que revelou que o magnata dos media sentia-se desconfortável com as opiniões evagélicas da companheira.O bilionário e a antiga capelã da polícia de São Francisco tinham anunciado o noivado há duas semanas. A separação coloca um ponto final, refere a publicação. Este seria o quinto casamento de Murdoch, que se divorciou da quarta esposa, Jerry Hall, em 2022.O casamento já tinha data marcada para o verão deste ano, e o casal planeava dividir o tempo entre os Estados Unidos e o Reino Unido.