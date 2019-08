Magreza de Sara Carbonero está a preocupar os fãs

01:30

Carolina Cunha

Apesar de tentar manter as suas rotinas diárias, Sara Carbonero, de 35 anos, tem enfrentado um verdadeiro pesadelo com a luta contra o cancro nos ovários.Nas redes sociais, a jornalista espanhola tem partilhado vários momentos das suas férias, que têm sido divididas entre Portugal e Espanha devido aos tratamentos que enfrenta para combater a doença.Apesar de se mostrar positiva, a mulher de Iker Casillas tem gerado uma grande preocupação entre os fãs que não conseguem ficar indiferentes à sua silhueta. Sara parece ter perdido bastante peso e a sua magreza extrema não tem passado despercebida. As fotografias em biquíni partilhadas pela modelo têm sido alvo de muitos comentários e o seu estado de saúde continua a gerar muita especulação dos seguidores.Bastante magra e com uma imagem frágil e debilitada, Carbonero continua a viver momentos de grande amargura e tristeza. Ao longo dos últimos meses, que têm sido dedicados em exclusivo à sua saúde, Iker Casillas, agora diretor do FC Porto, depois de também ele ter sofrido um problema de saúde, tem sido o principal apoio de Sara, que mantém a vontade de superar este momento difícil.