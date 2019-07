Magreza extrema de Luciana Abreu gera preocupação

Luciana Abreu está visivelmente mais magra

A perda de peso de Luciana Abreu, de 34 anos, tem sido alvo de diversos comentários. Nas imagens que tem publicado, é visível uma mudança na imagem da atriz, e a magreza extrema tem sido motivo de preocupação para os fãs, que deixam comentários a questionar se está tudo bem com a sua saúde. Num dos últimos vídeos que divulgou, Lucy surge com um biquíni vermelho e a sua silhueta demasiado esguia captou atenções.A verdade é que, ao longo dos últimos meses, surgiram notícias acerca da perda de peso da cantora e atriz e esta foi forçada a reagir. "Vocês estão preocupados comigo porque eu estou magrinha. É verdade. Eu estou muito magrinha mas não estou com anemia. Eu estou bem de saúde. Vocês sabem que eu perdi muito peso quando tive as minhas gémeas. Eu vou ficar bem. Não se preocupem", escreveu, acrescentando que está a ser acompanhada por uma médica.Apesar disso, Luciana Abreu diz sentir-se confortável com a sua imagem e garante que o corpo está trabalhado, fruto de muito exercício físico.No entanto, é certo que os últimos tempos não têm sido fáceis para a atriz, que enfrentou um processo de divórcio do pai das filhas mais novas, Daniel.