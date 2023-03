Magui e Kika divertem-se longe dos namorados Jovens de 20 anos aproveitam o calor do Havai enquanto aproveitam para aprender Inglês.

Sónia Dias

Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes viajaram juntas para o Havai, no Pacífico, onde estão a frequentar um curso de Inglês, que durará duas semanas. No intervalo das aulas, as duas jovens, de 20 anos, têm aproveitado os encantos do arquipélago paradisíaco... longe dos namorados. A cara-metade de João Félix, que anteriormente esteve a trabalhar nas Filipinas, não aparece ao lado do craque desde meados de janeiro. Já Francisca Cerqueira Gomes, que namora com o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, não vê o mais-que-tudo há um mês, já que o francês se encontra em competição.

