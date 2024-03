“Maguigas’ tem novo desafio

01:30

Margarida Amaral Domingues, namorada de Gonçalo Ramos, tem um novo desafio profissional. Apesar de ser com uma sessão fotográfica em biquíni no Boticas Hotel Art & Spa, que a jovem de 22 anos deu nas vistas no Instagram - tendo a reação calorosa do internacional português -, foi também através do perfil nessa rede social que saltou à vista o novo cargo: diretora de Marketing e Relações Públicas (RP) dessa unidade hoteleira.





CM deu em primeira mão o namoro de Margarida Amaral Domingues com o então jogador do Benfica - entretanto transferido para o Paris Saint- Germain -, até se pensou que ‘Maguigas’ - como também é conhecida - fosse jornalista da Sport TV, mas logo se percebeu que a jovem não tinha carteira profissional e estava a fazer trabalhos para o marketing da estação.



Entretanto, e com a ida de Gonçalo Ramos, de 22 anos, para Paris, Margarida Amaral Domingues acabou por andar nos últimos meses entre Portugal e França, mas sem cortar a relação com o canal. Agora, aceitou este cargo no hotel de Trás-os-Montes.