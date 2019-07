"Mais uns meses e acabava com tudo, ia perder tudo", diz Diogo Amaral sobre consumo de droga

Diogo Amaral

13:45

Diogo Amaral foi um dos convidados do programa de Cristina Ferreira esta quinta-feira, dia 04 de julho, e falou pela primeira vez sobre o consumo de drogas. O ator mostrou-se nervoso com a partilha, que apanhou a apresentadora de surpresa.



"Vou usar o teu programa, se me permitires, para libertar uma coisa que quero libertar há algum tempo.", começou por dizer.



O namorado de Jessica Athayde fez um pedido de desculpas à SIC e a Francisco Balsemão Pinto, diretor da estação de Paço de Arcos. "Falhei muito com ele porque tive um problema relacionado com adições durante sete meses da minha vida, basicamente foi quando comecei a trabalhar aqui".



Diogo confessou que o facto de se ter chateado com o pai provocou o consumo de drogas, como forma de refúgio: "Fiquei chateado com o meu pai durante muito tempo."



"Está a fazer um ano que acabei com a Jessica, porque ela não merecia estar a levar com uma coisa destas. Fui ter com um amigo meu, irmão de coração, o Ljumobir [Stanisic], e disse-lhe: Preciso que arranjes uma clínica e só posso ir agora porque vou estrear um filme cuja estreia não quero falhar. (...) Ele deu-me um excerto de pancada, a Jessica também me ajudou muito", continuou.



"Isto vai ser horrível para mim, para a minha família", lamentou Diogo. "É péssimo para a minha imagem mas o meu trabalho é ser ator. (...) O meu pai nem merece, é espetacular, foi um desentendimento pela minha responsabilidade. Atualmente estou ótimo com o meu pai. Os meus pais ajudaram-me", acrescenta.



Diogo Amaral contou ainda a Cristina Ferreira que a experiência na clínica de reabilitação foi difícil.



"Fiz coisas terríveis. Menti à Jessica, sempre, menti a tanta gente. Conseguia fingir que estava tudo bem. Não usava (drogas) quando estava a trabalhar, nem quando estava com o meu filho [Mateus], mas arranjava maneira de por o meu filho em casa da minha mãe para usar. Sou um sortudo do caraças. Tive a sorte de passar por isto tudo. Estive numa clínica na Escócia, que é o planeta dos horrores. É um hospital, tiram-te o telemóvel, revistam-te todos os dias, é horrível. Aquilo que eu vi ali faz-me não querer voltar lá", avançou o ator relembrando esta fase contorbada.



"Eu não tomei nada. O tratamento não te ensina a não usar drogas mas a perceber porque usas", acrescentou. "É o programa dos 12 passos, que é muito conhecido. Foi isso que tive a fazer nessa clínica. Passamos o dia a fazer terapias específicas".



O ator aproveitou, também, para pedir desculpa a Vera Kolodzig, com que manteve um relacionamento durante seis anos, mas que terminou em 2017.



Diogo esteve dependente durante sete meses, e decidiu de forma autónoma pedir ajuda. "Mais dois ou três meses e acabava com tudo, perdia o trabalho, perdia o meu filho, a Jessica. Ia perder tudo, a confiança e o respeito das pessoas".



Cristina Ferreira emocionou-se no decorrer da entrevista . "Espero que as pessoas entendam isto como um ato de coragem e que não te façam sofrer mais nos próximos dias, nos próximos tempos", terminou Cristina.