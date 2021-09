Maitê Proença e Adriana Calcanhotto vivem paixão em segredo

01:30

Vânia Nunes

Maitê Proença, de 63 anos e Adriana Calcanhotto, de 55, estão apaixonadas. A notícia é avançada pela revista brasileira ‘Veja’, que adianta que o namoro começou há "vários meses", depois das duas terem passado muito tempo juntas durante o confinamento.O ‘cupido’ responsável pela união terá sido José Maurício Machline, cantor e apresentador que namorou com Maitê Proença durante três anos e que é amigo de ambas. Os três juntaram-se na casa do artista em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, durante a pandemia e foi aí que tudo começou. Adriana, recorde-se, divide os dias entre Portugal e o Brasil, no entanto, devido às restrições nas viagens, acabou por passar mais tempo no seu país de origem, dando oportunidade ao amor. A cantora não assume publicamente uma relação desde a morte da sua mulher, Suzana de Moraes, em 2015, com quem viveu 26 anos.Maitê, por seu lado, já tinha lamentado o facto de estar solteira e da pandemia dificultar a sua vida amorosa. Agora, quando confrontada com as notícias da relação com a cantora, preferiu remeter-se ao silêncio. "Não sou muito de abrir a minha intimidade, prefiro preservar alguns assuntos", justificou.Nas redes sociais acrescentou: "Há pessoas que me perguntam coisas que, no fundo, eu não sei responder. As pessoas são tão curiosas, né?! Gostam de colocar as coisas em caixinhas".