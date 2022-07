Maitê Proença: "Queria que a Adriana Calcanhotto fosse homem”

Maitê Proença e Adriana Calcanhotto namoram há um ano

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Maitê Proença, de 64 anos, voltou a causar polémica no Brasil após fazer revelações sobre o seu relacionamento com Adriana Calcanhotto, de 56 anos. "Eu queria que ela [Adriana] fosse homem." E prosseguiu: "Para esta atividade sempre gostei mais de homens. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso. Sei que as feministas e os LGBT não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim... Posso experimentar algo diferente para estar com ela", afirmou à revista ‘JP’.Palavras que caíram que nem uma ‘bomba’ e levaram a atriz a ser acusada de "lesbofobia" pelos seguidores.Mais tarde, teve que se justificar. "Perguntaram-me sobre o meu relacionamento atual e eu respondi que, apesar de preferir homens, estou com uma mulher. Porque eu gosto dela, gosto daquela pessoa. Se ela fosse um homem, seria mais fácil para mim, mais conhecido", começou por explicar. "Mas, por gostar, eu ‘topo’ ter esta experiência. Fui acusada de lesbofóbica. Estar num relacionamento com uma mulher, parece-me que fala mais alto do que o comentário dos que causam polémica onde não há."