Mal-estar e troca de farpas entre Mariana Monteiro e João Mota

Ao fim de sete anos juntos, Mariana Monteiro e João Mota decidiram seguir caminhos opostos, mas a rutura não correu da melhor maneira, com os dois a terminarem a relação de costas voltadas.Com o fim da união, a atriz decidiu apagar algumas das fotos que tinha com o companheiro nas redes sociais e bloqueou-o, denotando um mal-estar. Passadas algumas semanas, o clima de guerra mantém-se e os dois têm trocado várias farpas nas redes sociais, através de mensagens enigmáticas."Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo", escreveu Mariana Monteiro, revelando que é tempo de seguir em frente depois da separação.João Mota não demorou a reagir e escreveu o seguinte comentário: "Do telhado é que se vê bem. Destes… não dos de vidro", na legenda de uma fotografia em que surge em cima de um telhado a contemplar o horizonte.O ex-casal, recorde-se, ainda não se pronunciou publicamente sobre as razões que levaram à separação.