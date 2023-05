Malas de Georgina são vendidas em segunda mão por milhares de euros

#DameUnBolsoGeorgina.



Contudo, agora, os vencedores estão a vender as malas que receberam em aplicações de venda em segunda mão, como a plataforma Vinted, por valores que rondam os 9 mil euros.



Segundo o site 'Ok Diario', as peças foram também enviadas a influenciadores digitais espanhóis, de forma a divulgarem a nova temporada.



Veja na galeria as fotografias que comprovam a venda das malas.





