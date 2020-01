Malato reencontra ex-namorado em evento

O evento pretende distinguir as personalidades que ao longo do ano - através do seu trabalho - contribuíram para a extinção. O ex-casal cruzou-se durante a gala e respetiva entrega de prémios. O apresentador recebeu o troféu Ex Aequo, pela "visibilidade e forte apoio à a inclusão e proteção de jovens LGBTI nas escolas".À ‘Vidas’, Malato mostrou-se orgulhoso da conquista:O antigo companheiro foi, também, galardoado com o prémio Voz (n)às Artes, em representação da dupla Fado Bicha - composto por João Caçador e Lila Fadista.disse durante o seu discurso na gala.Malato e João Caçador pouco falaram durante a gala e menos ainda na festa que se seguiu até às duas horas da madrugada. Trocaram um singelo "olá" e pouco mais.O apresentador ficou acompanhado pelos amigos e a sobrinha, Luísa. O ‘ex’ ficou à conversa com outros amigos que o acompanharam ao evento. Antigo par terminou namoro de seis meses em setembro de 2018.