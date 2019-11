Malato vítima de "roubo e abuso" de imagem

Nome do apresentador foi usado para publicidade enganosa que promete tornar pessoas milionárias.

José Carlos Malato usou as redes sociais para denunciar que a sua imagem foi usada abusivamente para uma publicidade enganosa que promete transformar "qualquer um em milionário".escreve Malato como legenda das imagens em que mostra as publicidades falsas em que o seu rosto aparece.Esta já não é a primeira vez que figuras públicas vêm a sua imagem denegrida em situações do género. Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha, entre outros, já foram vítimas das mesmas situações.